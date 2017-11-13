Спецоперация в Алматы: задержаны двое подозреваемых

Пользователи соцсетей сообщили о перестрелке на пересечении улиц Фурманова и Сатпаева, однако в ДВД Алматы эту информацию опровергли.

«Информация о стрельбе не соответствует действительности. Службами ДВД было проведено оперативное мероприятие, в результате чего задержаны двое подозреваемых в совершении уголовного правонарушения», — сообщили в полиции.