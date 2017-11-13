В Норильске мошенник полгода обманывал клиентов при продаже билетов на самолет

Источник: Reuters

В Норильске полгода работала авиакасса, где обманывали клиентов.

Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, пока неизвестный следствию человек открыл в Норильске авиакассу «Каспий Тревел». Она находилась в торговом павильоне «Океан», но официально не была зарегистрирована и не имела право оказывать такие услуги.

В прокуратуре Newslab.ru пояснили, что злоумышленник получал через интернет заявку на покупку билетов, оформлял их, получал деньги от покупателей и отправлял им электронные билеты. После этого он аннулировал бронь, объясняя это порчей бланков. Пассажиры узнавали об обмане лишь в аэропорту, во время регистрации на рейс.

Сколько людей успел за полгода обмануть злоумышленник — пока неизвестно. В прокуратуру обратились лишь четыре человека, пострадавшие от его действий. Только по одному из этих случаев сумма ущерба составила почти 106 тыс. рублей.