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06:35 (мск), источник: Newslab.ru

В Норильске мошенник полгода обманывал клиентов при продаже билетов на самолет

Сколько людей успел за полгода обмануть злоумышленник — пока неизвестно.

Источник: Reuters

В Норильске полгода работала авиакасса, где обманывали клиентов.

Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, пока неизвестный следствию человек открыл в Норильске авиакассу «Каспий Тревел». Она находилась в торговом павильоне «Океан», но официально не была зарегистрирована и не имела право оказывать такие услуги.

В прокуратуре Newslab.ru пояснили, что злоумышленник получал через интернет заявку на покупку билетов, оформлял их, получал деньги от покупателей и отправлял им электронные билеты. После этого он аннулировал бронь, объясняя это порчей бланков. Пассажиры узнавали об обмане лишь в аэропорту, во время регистрации на рейс.

Сколько людей успел за полгода обмануть злоумышленник — пока неизвестно. В прокуратуру обратились лишь четыре человека, пострадавшие от его действий. Только по одному из этих случаев сумма ущерба составила почти 106 тыс. рублей.

В транспортной прокуратуре пояснили, что сейчас павильон закрылся, а по фактам мошенничества уже возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

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 В Норильске мошенник полгода обманывал клиентов при продаже билетов...
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