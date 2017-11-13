На одной парковке в Омске сгорели сразу три иномарки
Две машины удастся починить, одна полностью сгорела.
Две машины удастся починить, одна полностью сгорела.
Сегодня ночью на одной из стоянок Омска разгорелся пожар. В 3:25 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машин, которые стояли припаркованными в одном из дворов на улице Степанца. Когда девять спасателей прибыли на место, вовсю полыхала машина «Тойота Хайс», также загорелся стоящий рядом автомобиль «Тойота Фанкарго», а огонь задел еще и припаркованный по соседству авто «Хендай Гетц».
Пожарным потребовалась пара минут, чтобы остановить распространение огня и еще 6 минут на то, чтобы полностью потушить пожар.
Однако сообщение о пожаре поступило слишком поздно: «Тойота Хайс» огонь полностью уничтожил и восстановить машину не получится. Другие две легковушки серьезно пострадали, им потребуется долгий ремонт.
В ГУ МЧС по Омской области пояснили, что пожар начался