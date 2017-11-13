На одной парковке в Омске сгорели сразу три иномарки

Сегодня ночью на одной из стоянок Омска разгорелся пожар. В 3:25 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машин, которые стояли припаркованными в одном из дворов на улице Степанца. Когда девять спасателей прибыли на место, вовсю полыхала машина «Тойота Хайс», также загорелся стоящий рядом автомобиль «Тойота Фанкарго», а огонь задел еще и припаркованный по соседству авто «Хендай Гетц».