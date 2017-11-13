Гололед стал причиной смертельного ДТП с автобусом в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. В Алматы в результате столкновения городского автобуса и автомобиля Toyota шесть человек госпитализированы, один погиб на месте происшествия.

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Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, дорожное происшествие произошло по улице Татибекова. Автомобиль Toyota Mark II двигался по улице в восточном направлении, а автобус 54-го маршрута — в западном.

Очевидцы рассказали, что из-за скользкой дороги и гололеда легковой автомобиль «выкинуло» на полосу встречного движения. Несмотря на то, что автобус затормозил, Toyota столкнулась с ним на полном ходу. Автобус вылетел на бордюр.

Из люка, расположенного на месте происшествия, вытекает вода, поэтому на дороге образовался гололед.

В ДТП пострадали водитель автобуса и пять пассажиров, водитель Toyota скончался до приезда «скорой помощи».