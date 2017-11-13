Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8Скончался Михаил Задорнов
07:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гололед стал причиной смертельного ДТП с автобусом в Алматы

Из-за скользкой дороги автомобиль выехал на встречную полосу и попал под автобус.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. В Алматы в результате столкновения городского автобуса и автомобиля Toyota шесть человек госпитализированы, один погиб на месте происшествия.

Читайте также
Mercedes угодил в огромную яму посреди улицы в Алматы: Авто не подлежит восстановлению

Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, дорожное происшествие произошло по улице Татибекова. Автомобиль Toyota Mark II двигался по улице в восточном направлении, а автобус 54-го маршрута — в западном.

Очевидцы рассказали, что из-за скользкой дороги и гололеда легковой автомобиль «выкинуло» на полосу встречного движения. Несмотря на то, что автобус затормозил, Toyota столкнулась с ним на полном ходу. Автобус вылетел на бордюр.

Из люка, расположенного на месте происшествия, вытекает вода, поэтому на дороге образовался гололед.

В ДТП пострадали водитель автобуса и пять пассажиров, водитель Toyota скончался до приезда «скорой помощи».

Полиция Алматы будет выяснять подробности случившегося.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Гололед стал причиной смертельного ДТП с автобусом в Алматы
Стали известны подробности ДТП с Infiniti в Астане
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь