Гололед стал причиной смертельного ДТП с автобусом в Алматы

АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. В Алматы в результате столкновения городского автобуса и автомобиля Toyota шесть человек госпитализированы, один погиб на месте происшествия.
Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, дорожное происшествие произошло по улице Татибекова. Автомобиль Toyota Mark II двигался по улице в восточном направлении, а автобус 54-го маршрута — в западном.
Очевидцы рассказали, что
Из люка, расположенного на месте происшествия, вытекает вода, поэтому на дороге образовался гололед.
В ДТП пострадали водитель автобуса и пять пассажиров, водитель Toyota скончался до приезда «скорой помощи».
Полиция Алматы будет выяснять подробности случившегося.