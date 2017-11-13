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07:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Британка попросила зарядить телефон и была изнасилована

Суд в британском Манчестере приговорил к семи годам и восьми месяцам тюремного заключения 30-летнего выходца из Индии Свапнила Кулата (Swapnil Kulat), изнасиловавшего женщину. Об этом сообщает «Би-би-си».

Не имеющий постоянного места жительства Кулат работал в магазине, куда и зашла женщина. Она попросила его дать разрешение зарядить свой телефон. Кулат позволил ей это сделать, но затем вдруг взбесился, закрыл двери магазина и начал бить ее деревянным шестом.

Затем он отправил ее в кладовку, где изнасиловал женщину, а затем уснул. Жертва просидела с ним в кладовке до утра, пока Кулат не проснулся и не выпустил ее на свободу.

В августе в немецком городе Дессау арестовали четырех беженцев из Эритреи, которые жестоко изнасиловали 56-летнюю жительницу страны, пообещав ей показать место, где можно найти много бутылок. Их также заподозрили в причастности к изнасилованию 89-летней жительницы несколькими днями позже.

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