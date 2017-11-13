Британка попросила зарядить телефон и была изнасилована

Не имеющий постоянного места жительства Кулат работал в магазине, куда и зашла женщина. Она попросила его дать разрешение зарядить свой телефон. Кулат позволил ей это сделать, но затем вдруг взбесился, закрыл двери магазина и начал бить ее деревянным шестом.

Затем он отправил ее в кладовку, где изнасиловал женщину, а затем уснул. Жертва просидела с ним в кладовке до утра, пока Кулат не проснулся и не выпустил ее на свободу.