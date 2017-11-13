Поезд протаранил «BMW X5» на переезде в Новосибирске вечером 12 ноября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Столкновение локомотива и немецкого кроссовера произошло на улице Станционной, неподалеку от дома № 58. Водитель «БМВ» хотел проскочить перед приближающимся поездом, но не успел. Состав протаранил автомобиль и протащил несколько метров.