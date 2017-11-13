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08:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Поезд протаранил «BMW X5» на переезде в Новосибирске

ДТП произошло на улице Станционной поздно вечером 12 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Поезд протаранил «BMW X5» на переезде в Новосибирске вечером 12 ноября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Столкновение локомотива и немецкого кроссовера произошло на улице Станционной, неподалеку от дома № 58. Водитель «БМВ» хотел проскочить перед приближающимся поездом, но не успел. Состав протаранил автомобиль и протащил несколько метров.

В результате аварии никто не пострадал. «BMW X5» получил серьезные повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. .

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