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08:27 (мск), источник: Om1.ru

Омич избил пристава из-за долгов мёртвого шурина

За нападение на представителей закона жителю Омска дали условный срок.

Судимостью окончилась для 40-летнего жителя Московки Алексея Кравченко неудачная попытка разобраться с долгами покойного родственника по коммунальным платежам.

Вечером 21 июня два судебных пристава явились в квартиру на улице Волго-Донской, где жили Алексей Кравченко и его гражданская супруга. Приставы искали брата женщины. Тот задолжал немалую сумму за коммунальные услуги и пропал из поля зрения. Сестра должника объяснила: он недавно умер. И решительно заявила: долги брата она оплачивать не намерена.

Тут на пороге возник Кравченко и вмешался в разговор. Поддержать сожительницу он надумал радикальным способом — принялся избивать одного из приставов по голове и по телу. Второй пристав быстро сориентировался и применил спецсредства для защиты, чтобы спасти коллегу и обезвредить агрессора.

Как рассказывает УФССП по Омской области, в отношении Кравченко возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ленинский районный суд приговорил омича к году и восьми месяцам условно с полуторагодовалым испытательным сроком.

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