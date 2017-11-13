Омич избил пристава из-за долгов мёртвого шурина
За нападение на представителей закона жителю Омска дали условный срок.
За нападение на представителей закона жителю Омска дали условный срок.
Судимостью окончилась для 40-летнего жителя Московки Алексея Кравченко неудачная попытка разобраться с долгами покойного родственника по коммунальным платежам.
Вечером 21 июня два судебных пристава явились в квартиру на улице
Тут на пороге возник Кравченко и вмешался в разговор. Поддержать сожительницу он надумал радикальным способом — принялся избивать одного из приставов по голове и по телу. Второй пристав быстро сориентировался и применил спецсредства для защиты, чтобы спасти коллегу и обезвредить агрессора.
Как рассказывает УФССП по Омской области, в отношении Кравченко возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ленинский районный суд приговорил омича к году и восьми месяцам условно с полуторагодовалым испытательным сроком.