Омич избил пристава из-за долгов мёртвого шурина

Судимостью окончилась для 40-летнего жителя Московки Алексея Кравченко неудачная попытка разобраться с долгами покойного родственника по коммунальным платежам.

Вечером 21 июня два судебных пристава явились в квартиру на улице Волго-Донской, где жили Алексей Кравченко и его гражданская супруга. Приставы искали брата женщины. Тот задолжал немалую сумму за коммунальные услуги и пропал из поля зрения. Сестра должника объяснила: он недавно умер. И решительно заявила: долги брата она оплачивать не намерена.

Тут на пороге возник Кравченко и вмешался в разговор. Поддержать сожительницу он надумал радикальным способом — принялся избивать одного из приставов по голове и по телу. Второй пристав быстро сориентировался и применил спецсредства для защиты, чтобы спасти коллегу и обезвредить агрессора.