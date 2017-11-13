Житель Новосибирска хранил дома ящик с взрывными устройствами
Мужчина задержан.
Мужчина задержан.
В Новосибирске сотрудники уголовного розыска и ФСБ изъяли у 60-летнего мужчины взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
«При проведении обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли металлический ящик с 82 устройствами, похожими на запалы для гранат, и 15 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Изъятые устройства были направлены на исследование в
У мужчины также изъяли два охотничьих ружья, два травматических пистолета и сорок патронов различного калибра. В полиции заявляют, что правила хранения гражданского оружия его владельцем тоже нарушены. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).