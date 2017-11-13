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08:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Житель Новосибирска хранил дома ящик с взрывными устройствами

Мужчина задержан.

В Новосибирске сотрудники уголовного розыска и ФСБ изъяли у 60-летнего мужчины взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

«При проведении обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли металлический ящик с 82 устройствами, похожими на запалы для гранат, и 15 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Изъятые устройства были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области, которым установлено, что это — взрывные устройства, изготовленные промышленным способом», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России оп Новосибирской области.

У мужчины также изъяли два охотничьих ружья, два травматических пистолета и сорок патронов различного калибра. В полиции заявляют, что правила хранения гражданского оружия его владельцем тоже нарушены. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).

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