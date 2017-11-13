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07:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП на трассе Астана — Кокшетау

Внедорожник на трассе столкнулся с микроавтобусом, перевозившим людей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. В Акмолинской области внедорожник врезался в микроавтобус, перевозивший пассажиров. В результате ДТП три человека погибли, восемь госпитализированы, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте внутренних дел.

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Дорожный инцидент произошел 11 ноября на трассе Астана — Кокшетау.

По предварительной версии, 52-летний житель Павлодарской области за рулем автомобиляToyota Land Cruiser не справился с рулевым управлением и столкнулся с микроавтобусом Mitsubishi Delica, перевозившим людей.

От полученных травм на месте скончались два пассажира микроавтобуса, а водитель умер в реанимации в больнице. Кроме того, в больницу доставлены восемь человек с разными травмами.

Правоохранительные органы по факту возбудили уголовное дело по статье 345 часть 4 «Нарушение правил дорожного движения» повлекшее по неосторожности смерть людей.

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