Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП на трассе Астана — Кокшетау
Внедорожник на трассе столкнулся с микроавтобусом, перевозившим людей.
Внедорожник на трассе столкнулся с микроавтобусом, перевозившим людей.
АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. В Акмолинской области внедорожник врезался в микроавтобус, перевозивший пассажиров. В результате ДТП три человека погибли, восемь госпитализированы, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте внутренних дел.
Дорожный инцидент произошел 11 ноября на трассе Астана — Кокшетау.
По предварительной версии, 52-летний житель Павлодарской области за рулем автомобиляToyota Land Cruiser не справился с рулевым управлением и столкнулся с микроавтобусом Mitsubishi Delica, перевозившим людей.
От полученных травм на месте скончались два пассажира микроавтобуса, а водитель умер в реанимации в больнице. Кроме того, в больницу доставлены восемь человек с разными травмами.
Правоохранительные органы по факту возбудили уголовное дело по статье 345 часть 4 «Нарушение правил дорожного движения» повлекшее по неосторожности смерть людей.