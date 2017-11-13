Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском полиция устанавливает детали смертельного ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дорожная трагедия произошла 11 ноября около 07:10. Как стало известно, водитель автомобиля «Мазда Премаси», следуя по автодороге Р-255 «Сибирь» в направлении Черемхова, сбил 59-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по «зебре» в районе ТЭЦ-11 Усолья-Сибирского. В результате пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.