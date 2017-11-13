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07:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Усолье-Сибирском

Полиция ищет свидетелей и очевидцев трагедии на дороге.

В Усолье-Сибирском полиция устанавливает детали смертельного ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дорожная трагедия произошла 11 ноября около 07:10. Как стало известно, водитель автомобиля «Мазда Премаси», следуя по автодороге Р-255 «Сибирь» в направлении Черемхова, сбил 59-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по «зебре» в районе ТЭЦ-11 Усолья-Сибирского. В результате пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Полицейские просят свидетелей и очевидцев трагедии на дороге в Усолье, обратиться к полицейским по телефонам: 8 (39543) 6−29−66, 6−78−08, 6−87−02 либо 02.

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