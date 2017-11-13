В Хабаровском крае на железнодорожных путях погиб мотоциклист
Водитель двухколёсного транспорта выехал прямо перед грузовым поездом.
Водитель двухколёсного транспорта выехал прямо перед грузовым поездом.
В Хабаровском крае на железнодорожном переезде между
Первое происшествие случилось на станции Тулучи 11 ноября в 20:55 по местному времени. Водитель мотоцикла грубо нарушил правила дорожного движения: он выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Он оказался перед приближающимся грузовым поездом и в итоге скончался.
Другое ДТП произошло 12 ноября около 23 часов на железнодорожном переезде на станции Горин участка Новый Ургал —
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