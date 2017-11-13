В Хабаровском крае на железнодорожных путях погиб мотоциклист

В Хабаровском крае на железнодорожном переезде между Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью погиб мотоциклист. Он выехал на опасный участок, когда переездная сигнализация указывала, что там движется состав. Кроме того, на севере региона случилось ещё одно ДТП, но оба не повлияли на работу транспорта.

Первое происшествие случилось на станции Тулучи 11 ноября в 20:55 по местному времени. Водитель мотоцикла грубо нарушил правила дорожного движения: он выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Он оказался перед приближающимся грузовым поездом и в итоге скончался.

Другое ДТП произошло 12 ноября около 23 часов на железнодорожном переезде на станции Горин участка Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре. В аварии оказались замешаны легковой автомобиль и одиночный локомотив. В этом происшествии никто не пострадал.