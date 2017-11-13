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07:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае на железнодорожных путях погиб мотоциклист

Водитель двухколёсного транспорта выехал прямо перед грузовым поездом.

В Хабаровском крае на железнодорожном переезде между Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью погиб мотоциклист. Он выехал на опасный участок, когда переездная сигнализация указывала, что там движется состав. Кроме того, на севере региона случилось ещё одно ДТП, но оба не повлияли на работу транспорта.

Первое происшествие случилось на станции Тулучи 11 ноября в 20:55 по местному времени. Водитель мотоцикла грубо нарушил правила дорожного движения: он выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Он оказался перед приближающимся грузовым поездом и в итоге скончался.

Другое ДТП произошло 12 ноября около 23 часов на железнодорожном переезде на станции Горин участка Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре. В аварии оказались замешаны легковой автомобиль и одиночный локомотив. В этом происшествии никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, на график движения пассажирских поездов оба ДТП не повлияли. В обоих случаях переездная сигнализация работала исправно. Сотрудники ОАО «РЖД» проводят постоянную работу для предотвращения подобных случаев. Помимо профилактических мер, они ведут плановую работу по улучшению технического состояния переездов. В 2017 году на ДВЖД обновляют технику на 37 таких участках, на эти цели направлено около 14,6 миллиона рублей.

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