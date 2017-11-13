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08:04 (мск), источник: Newtimes.kz

Без вести пропавшего мужчину нашли в Костанайской области

Полицейские Рудного нашли пропавшего Александра Браун. Мужчина находился в своем же микрорайоне, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Источник: Newtimes.kz

В полицию обратилась 86-летняя пенсионерка с просьбой найти ее 60-летнего сына Александра Браун. По словам женщины, ее сын ушел из дома 6 ноября и не вернулся.

«На поиски без вести пропавшего Александра Браун был ориентирован личный состав рудненской полиции. Уже на следующий день после регистрации заявления полицейские нашли мужчину. Он находился в своем же микрорайоне. В настоящее время А. Браун находится дома», ― сообщили в ведомстве.

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