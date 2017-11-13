Без вести пропавшего мужчину нашли в Костанайской области

В полицию обратилась 86-летняя пенсионерка с просьбой найти ее 60-летнего сына Александра Браун. По словам женщины, ее сын ушел из дома 6 ноября и не вернулся.

«На поиски без вести пропавшего Александра Браун был ориентирован личный состав рудненской полиции. Уже на следующий день после регистрации заявления полицейские нашли мужчину. Он находился в своем же микрорайоне. В настоящее время А. Браун находится дома», ― сообщили в ведомстве.