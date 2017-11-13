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07:53 (мск), источник: Вести - Красноярск

На правобережье под колёса скорой угодил пешеход

В Красноярске автомобиль «скорой помощи» сбил пешехода. ДТП произошло сегодня утром в районе КрасТЭЦ.

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Он успел проскочить крайний левый ряд, но выбежал прямо перед медицинским фургоном. Пешеход попытался уклониться и отбежать назад, но всё же получил удар от многотонной машины. Пока минздрав не уточняет его состояние.


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