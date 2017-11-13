На правобережье под колёса скорой угодил пешеход

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Он успел проскочить крайний левый ряд, но выбежал прямо перед медицинским фургоном. Пешеход попытался уклониться и отбежать назад, но всё же получил удар от многотонной машины. Пока минздрав не уточняет его состояние.





