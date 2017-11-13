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08:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два человека пострадали в аварии на Ордынском шоссе под Новосибирском

ДТП произошло утром 13 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Два человека пострадали в аварии на Ордынском шоссе под Новосибирском, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Авария случилась недалеко от выезда из села Верх-Тула. Водитель «ВАЗ-21099» выехал на полосу для встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом». Легковой машине полностью разворотило переднюю часть.

В результате аварии в салоне отечественного автомобиля зажало пассажирку. Очевидцы помогли женщине выбраться.

На месте происшествия работают врачи «Скорой помощи» и сотрудники ДПС.

В ДТП пострадало два человека — их доставили в больницу с различными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще одна авария с участием «КамАЗа» произошла 12 ноября на трассе «Иртыш». Пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте, водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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