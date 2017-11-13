Два человека пострадали в аварии на Ордынском шоссе под Новосибирском, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

<div id="vk_post_-31101527_6123708"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-31101527_6123708", -31101527, 6123708, '0P__0tcX5ZDY80RHCQIqkVSRyg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Авария случилась недалеко от выезда из села Верх-Тула. Водитель «ВАЗ-21099» выехал на полосу для встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом». Легковой машине полностью разворотило переднюю часть.

В результате аварии в салоне отечественного автомобиля зажало пассажирку. Очевидцы помогли женщине выбраться.

На месте происшествия работают врачи «Скорой помощи» и сотрудники ДПС.

В ДТП пострадало два человека — их доставили в больницу с различными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.