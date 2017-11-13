Два человека пострадали в аварии на Ордынском шоссе под Новосибирском
ДТП произошло утром 13 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
ДТП произошло утром 13 ноября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Два человека пострадали в аварии на Ордынском шоссе под Новосибирском, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Авария случилась недалеко от выезда из села
В результате аварии в салоне отечественного автомобиля зажало пассажирку. Очевидцы помогли женщине выбраться.
На месте происшествия работают врачи «Скорой помощи» и сотрудники ДПС.
В ДТП пострадало два человека — их доставили в больницу с различными травмами.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Еще одна авария с участием «КамАЗа» произошла 12 ноября на трассе «Иртыш». Пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте, водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.