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08:52 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске неизвестные выбросили у остановки пустой гроб

Жители Челябинска шокированы находкой, которую обнаружили прямо возле остановки. За «Локомотивным» лежал открытый черный гроб, об этом очевидцы инцидента сообщили в социальных сетях.

Гроб с белой обшивкой лежал за остановочным комплексом без видимых повреждений, больше никаких вещей возле него не было.

Пока неизвестно займутся ли проверкой данного инцидента правоохранительные органы Челябинска.

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