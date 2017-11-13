В Челябинске неизвестные выбросили у остановки пустой гроб
Жители Челябинска шокированы находкой, которую обнаружили прямо возле остановки. За «Локомотивным» лежал открытый черный гроб, об этом очевидцы инцидента сообщили в социальных сетях.
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Жители Челябинска шокированы находкой, которую обнаружили прямо возле остановки. За «Локомотивным» лежал открытый черный гроб, об этом очевидцы инцидента сообщили в социальных сетях.
Гроб с белой обшивкой лежал за остановочным комплексом без видимых повреждений, больше никаких вещей возле него не было.
Пока неизвестно займутся ли проверкой данного инцидента правоохранительные органы Челябинска.