С Ворошиловского моста в Ростове упал мужчина

По данным издания DonDay.ru, он упал на асфальт, из-за чего скончался на месте от полученных травм. Прибывшие на место инцидента медики лишь констатировали его смерть.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Экспертом предстоит выяснить, что стало причиной трагедии — несчастный случай или сведение счетов с жизнью.