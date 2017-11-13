С Ворошиловского моста в Ростове упал мужчина
В ночь на 12 ноября в
В ночь на 12 ноября в
По данным издания DonDay.ru, он упал на асфальт,
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Экспертом предстоит выяснить, что стало причиной трагедии — несчастный случай или сведение счетов с жизнью.
Напомним, ночью 1 июля, двое молодых парней и одна девушка спрыгнули с Ворошиловского моста. При этом их знакомые снимали происходящее на камеры смартфонов, а остановить друзей никто не пытался. Всех «экстремалов» оперативно доставили на берег дежурившие рядом сотрудники МЧС. Пострадавшие с травмами, не угрожающими жизни, были госпитализированы в БСМП-2.