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09:59 (мск), источник: Деловое сообщество

С Ворошиловского моста в Ростове упал мужчина

В ночь на 12 ноября в Ростове-на-Дону с Ворошиловского моста упал мужчина.

По данным издания DonDay.ru, он упал на асфальт, из-за чего скончался на месте от полученных травм. Прибывшие на место инцидента медики лишь констатировали его смерть.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Экспертом предстоит выяснить, что стало причиной трагедии — несчастный случай или сведение счетов с жизнью.

Напомним, ночью 1 июля, двое молодых парней и одна девушка спрыгнули с Ворошиловского моста. При этом их знакомые снимали происходящее на камеры смартфонов, а остановить друзей никто не пытался. Всех «экстремалов» оперативно доставили на берег дежурившие рядом сотрудники МЧС. Пострадавшие с травмами, не угрожающими жизни, были госпитализированы в БСМП-2.

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