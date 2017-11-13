В Казани экстренно сел самолет из-за ухудшения самочувствия пассажирки

«В 22.40 мск 12 ноября от дежурного международного аэропорта “Казань” поступило сообщение о том, что в 22.37 мск самолет “Боинг-738” авиакомпании “Сибирь”, совершающий рейс № ГУП-115 по маршруту Улан-Удэ — Москва (на борту 132 пассажира и четыре члена экипажа), совершил вынужденную посадку в связи с ухудшением состояния здоровья пассажирки самолета», — говорится в сообщении.