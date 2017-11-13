В Казани экстренно сел самолет из-за ухудшения самочувствия пассажирки
КАЗАНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Самолет, следовавший из
КАЗАНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Самолет, следовавший из
«В 22.40 мск 12 ноября от дежурного международного аэропорта “Казань” поступило сообщение о том, что в 22.37 мск самолет “Боинг-738” авиакомпании “Сибирь”, совершающий рейс № ГУП-115 по маршруту
По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудниками скорой помощи проведен осмотр пассажирки 1989 года рождения. По результатам осмотра женщина госпитализирована в республиканскую клиническую больницу минздрава Татарстана.
В 00.03 мск 13 ноября самолет вылетел по маршруту.