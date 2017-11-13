В Коста-Рике жертвами землетрясения стали не менее трех человек
МЕХИКО, 13 ноя — РИА Новости. Не менее трех человек стали жертвами землетрясения в
МЕХИКО, 13 ноя — РИА Новости. Не менее трех человек стали жертвами землетрясения в
По последним данным, магнитуда толчков составила 6,6. Канал Teletica уточняет, что два человека погибли в городе Жако, еще один — в Коронадо. Причем уже известно, что все погибшие умерли в результате сердечных приступов как следствия испуга после землетрясения.
В некоторых районах страны отмечены случаи падения опор электричества, в районе Кепоса отключено электроснабжение. Национальная система мониторинга цунами при национальном университете отвергла возможность возникновения цунами после толчков.