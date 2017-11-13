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08:33 (мск), источник: РИА Новости

В Коста-Рике жертвами землетрясения стали не менее трех человек

МЕХИКО, 13 ноя — РИА Новости. Не менее трех человек стали жертвами землетрясения в Коста-Рике, сообщает министерство общественной безопасности страны.

По последним данным, магнитуда толчков составила 6,6. Канал Teletica уточняет, что два человека погибли в городе Жако, еще один — в Коронадо. Причем уже известно, что все погибшие умерли в результате сердечных приступов как следствия испуга после землетрясения.

В некоторых районах страны отмечены случаи падения опор электричества, в районе Кепоса отключено электроснабжение. Национальная система мониторинга цунами при национальном университете отвергла возможность возникновения цунами после толчков.

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