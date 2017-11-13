Жители Спасска-Дальнего едва не остались без отопления

В результате было нарушено теплоснабжение системы отопления в жилых домах по улицам: Парковая, Советская, Юбилейная города Спасск-Дальний, в том числе на социально значимых объектах, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.