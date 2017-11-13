Жители Спасска-Дальнего едва не остались без отопления
Утром 13 ноября, в 10.50, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о падении давления теплотрассы от теплового узла № 13.
Утром 13 ноября, в 10.50, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о падении давления теплотрассы от теплового узла № 13.
В результате было нарушено теплоснабжение системы отопления в жилых домах по улицам: Парковая, Советская, Юбилейная города
Сейчас все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Восстановительные бригады ОАО «Примтеплоэнерго» ищут места утечки теплоносителя.