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08:48 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Невском автомобиль влетел в столовую

Второй участник аварии, серый хетчбэк, судя по фотографиям, остался на проезжей части Невского проспекта.

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью, ближе к полуночи, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанка. Автомобиль «Форд» в результате ДТП вылетел на тротуар и врезался в здание, где расположена столовая, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Второй участник аварии, серый хетчбэк, судя по фотографиям, остался на проезжей части Невского проспекта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Повезло, что не припечатал людей», — радуются участники группы в комментариях. Однако, как говорят, прохожий всё-таки пострадал.

«Эта авария произошла у меня на глазах. «Форд» ехал на красный, а пешеход был, и его задели, но, походу, несильно, раз ушел на своих двоих, — рассказывает участник группы под ником Moon Stone. — Я стоял на красный секунд 15, потом понеслось это чучело на «Форде».

«Форд» ехал на красный! — пишет также Альберт. — Его признали виновным.

У Тимура альтернативная версия: «Там, короче, дед с семечками на велосипеде был ещё. Его в магазин с велосипедом забросило через окно. Он там сейчас». Эту информацию, впрочем, никто больше не подтверждает.

Обстоятельства выясняются.

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