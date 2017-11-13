На Невском автомобиль влетел в столовую
Второй участник аварии, серый хетчбэк, судя по фотографиям, остался на проезжей части Невского проспекта.
Второй участник аварии, серый хетчбэк, судя по фотографиям, остался на проезжей части Невского проспекта.
Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью, ближе к полуночи, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанка. Автомобиль «Форд» в результате ДТП вылетел на тротуар и врезался в здание, где расположена столовая, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Второй участник аварии, серый хетчбэк, судя по фотографиям, остался на проезжей части Невского проспекта.
«Повезло, что не припечатал людей», — радуются участники группы в комментариях. Однако, как говорят, прохожий
«Эта авария произошла у меня на глазах. «Форд» ехал на красный, а пешеход был, и его задели, но, походу, несильно, раз ушел на своих двоих, — рассказывает участник группы под ником Moon Stone. — Я стоял на красный секунд 15, потом понеслось это чучело на «Форде».
«Форд» ехал на красный! — пишет также Альберт. — Его признали виновным.
У Тимура альтернативная версия: «Там, короче, дед с семечками на велосипеде был ещё. Его в магазин с велосипедом забросило через окно. Он там сейчас». Эту информацию, впрочем, никто больше не подтверждает.
Обстоятельства выясняются.