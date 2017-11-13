Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200, сообщили СМИ
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200 человек, сообщает телеканал Press TV.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200 человек, сообщает телеканал Press TV.
По словам заместителя министра здравоохранения страны Кассема
Ранее сообщалось о 164 погибших.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к