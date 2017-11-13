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09:19 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200 человек, сообщает телеканал Press TV.

Источник: AP 2017

По словам заместителя министра здравоохранения страны Кассема Джан-Бабайи, еще более 1,5 тысячи человек пострадали.

Ранее сообщалось о 164 погибших.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения в Ираке погибли шесть человек.

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Число погибших при землетрясении на границе Ирана и Ирака растет с каждым часом
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08:12 (мск)© Ньюстюб
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