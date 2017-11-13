Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200, сообщили СМИ

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате землетрясения в Ираке погибли шесть человек.