В Ростовской области при пожаре погиб отец и двое детей
В Ростовской области сотрудники МЧС и Следственного комитета РФ устанавливают причины и обстоятельства пожара, в котором погибли три человека.
В Ростовской области сотрудники МЧС и Следственного комитета РФ устанавливают причины и обстоятельства пожара, в котором погибли три человека.
По данным регионального управления МЧС, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 ноября на хуторе Северный Целинского района области.
«Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного в 03:48. Ликвидация открытого горения в 04:10. К тушению привлекались девять человек и четыре единицы техники», — сообщили в ведомстве.
При разборке завалов были обнаружены тела трех человек. По данным МЧС, погибли двое девочек (7 и 10 лет) и их 40-летний отец.