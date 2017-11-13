В Ростовской области при пожаре погиб отец и двое детей

По данным регионального управления МЧС, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 ноября на хуторе Северный Целинского района области.

«Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного в 03:48. Ликвидация открытого горения в 04:10. К тушению привлекались девять человек и четыре единицы техники», — сообщили в ведомстве.