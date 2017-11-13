Свердловского наркодилера приговорили к почти 10 годам «строгача»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, подсудимый получал от некого «куратора» описание тайников и инструкцию — как надо распределить товар по другим местам. Общались они непосредственно по интернету. Мужчина нашёл тайник с наркотическими средствами массой более 5,4 кг, извлек и перевёз в другой тайник, который находился недалеко от федеральной трассы М-5 «Урал».