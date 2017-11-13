Свердловского наркодилера приговорили к почти 10 годам «строгача»
В Сысерти вынесли приговор наркодилеру, который через
В Сысерти вынесли приговор наркодилеру, который через
Как сообщили Накануне.RU в
Свои преступные намерения подсудимый не смог довести до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции.
Мужчина признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишение свободы строгого режима.