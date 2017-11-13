В Мозыре из-за нападения лисы пострадали 9 человек
13 ноября, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. В Мозыре лиса напала на прохожих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
13 ноября, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. В Мозыре лиса напала на прохожих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 12 ноября.
Как проинформировали в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома, все пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Тяжело пострадавших нет.
Подробности происшествия выясняются.