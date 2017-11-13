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09:39 (мск), источник: БЕЛТА

В Мозыре из-за нападения лисы пострадали 9 человек

13 ноября, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. В Мозыре лиса напала на прохожих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 12 ноября. Из-за нападения дикого зверя пострадали девять человек, в том числе трое детей. Предполагается, что животное было бешеным.

Как проинформировали в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома, все пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Тяжело пострадавших нет.

Подробности происшествия выясняются.

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