С начала осени на водоёмах Пермского края утонули уже 19 человек
В основном — это рыбаки. По оперативным данным, двенадцать мужчин в возрасте от 25 до 65 лет погибли на рыбалке
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В основном — это рыбаки. По оперативным данным, двенадцать мужчин в возрасте от 25 до 65 лет погибли на рыбалке
Некоторые из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. За осенний период в Прикамье спасён один рыбак в Кировском районе Перми.