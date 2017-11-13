В Челябинске пожарная машина застряла в яме.

О вопиющем инциденте сообщили 12 ноября в Челябинске в социальных сетях. Пожарная машина, спешащая на вызов, провалилась в дворовую яму на улице Воровского и не смогла продолжить движение, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев.

К счастью, по словам соседей, все завершилось благополучно — по указанному адресу возгорания не было.