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09:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске пожарная машина застряла в яме

В Челябинске пожарная машина застряла в яме.

О вопиющем инциденте сообщили 12 ноября в Челябинске в социальных сетях. Пожарная машина, спешащая на вызов, провалилась в дворовую яму на улице Воровского и не смогла продолжить движение, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, по словам соседей, все завершилось благополучно — по указанному адресу возгорания не было.

«Воровского. Приехала пожарка. Застряла в яме из щебня. Вытаскивали в общей сложности часа полтора. Приезжали вообще в дом напротив, но там все хорошо, пожара не было. Но если бы было что-то серьезное, не знаю что бы они делали», — написала челябинка в группе Регион-74 | Челябинск.

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