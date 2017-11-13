В Челябинске пожарная машина застряла в яме
В Челябинске пожарная машина застряла в яме.
В Челябинске пожарная машина застряла в яме.
О вопиющем инциденте сообщили 12 ноября в Челябинске в социальных сетях. Пожарная машина, спешащая на вызов, провалилась в дворовую яму на улице Воровского и не смогла продолжить движение, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото очевидцев.
К счастью, по словам соседей, все завершилось благополучно — по указанному адресу возгорания не было.
«Воровского. Приехала пожарка. Застряла в яме из щебня. Вытаскивали в общей сложности часа полтора. Приезжали вообще в дом напротив, но там все хорошо, пожара не было. Но если бы было