Украинец пытался ввезти в Крым пистолет с семью патронами

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Что примечательно, в ходе опроса украинец заявил, что ничего запрещенного не везет.

По данным силовиков, мужчина спрятал 9-мм пистолет, снаряженный семью патронами, в одном из технологических ящиков салона автомобиля Nissan. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет при себе документов на сам пистолет и разрешения на ношение такого вида оружия.