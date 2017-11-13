Украинец пытался ввезти в Крым пистолет с семью патронами
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у киевлянина травматический пистолет, который тот пытался ввезти на полуостров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у киевлянина травматический пистолет, который тот пытался ввезти на полуостров.
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По данным силовиков, мужчина спрятал 9-мм пистолет, снаряженный семью патронами, в одном из технологических ящиков салона автомобиля Nissan. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет при себе документов на сам пистолет и разрешения на ношение такого вида оружия.
Сейчас оружие изъято на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении украинца к ответственности.