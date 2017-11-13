В Сочи люди застряли на экстремальном аттракционе
Накануне в одной из социальных сетей города появилась видеозапись. Девушка стоит на фоне аттракциона «Квантовый скачок». На кадрах заметно, что тот остановился, а в креслах находятся люди.
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Накануне в одной из социальных сетей города появилась видеозапись. Девушка стоит на фоне аттракциона «Квантовый скачок». На кадрах заметно, что тот остановился, а в креслах находятся люди.
«Сказали, что он остановился и не работает. Люди сидят на карусели. Мамочки! Я им очень не завидую», — говорит автор ролика.
По имеющейся информации, сработала система безопасности. Это могло произойти
«Вести Сочи» сейчас работают над получением официальных комментариев от представителей «Сочи Парка».