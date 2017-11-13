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10:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

Саратовских полицейских, устроивших дебош в Волгограде, могут уволить

Полицейских из Саратова, устроивших дебош в одном из увеселительных заведений Волгограда, могут уволить с работы, если информация о нарушении правоохранителями общественного порядка подтвердится.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, руководством сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что два правоохранителя нарушили порядок, находясь не при исполнении. Мужчины пришли в стриптиз-клуб, где начали выпивать. Увидев счет, они пришли в ярость и начали агрессивно выяснять отношения с сотрудниками заведения. Последние вызвали полицию. По словам очевидцев, пьяные правоохранители начали оскорблять коллег и ругаться с ними.

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