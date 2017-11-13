Саратовских полицейских, устроивших дебош в Волгограде, могут уволить

Напомним, что ранее появилась информация о том, что два правоохранителя нарушили порядок, находясь не при исполнении. Мужчины пришли в стриптиз-клуб, где начали выпивать. Увидев счет, они пришли в ярость и начали агрессивно выяснять отношения с сотрудниками заведения. Последние вызвали полицию. По словам очевидцев, пьяные правоохранители начали оскорблять коллег и ругаться с ними.