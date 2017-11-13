Ребенка и двух взрослых сбил автомобиль в Могилеве

«Около 19.40 водитель за рулем “Фольксвагена” сбил 33-летнюю местную жительницу, ее 8-летнюю дочь и 57-летнего мужчину. Все они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина в результате ДТП погибла. Ребенок и мужчина госпитализированы», — проинформировали в МВД.