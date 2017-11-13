Автомобиль наехал на автомеханика прямо на СТО в Ангарске

Из-за невнимательности водителя под колёсами «Инфинити» оказался слесарь. Как сообщают очевидцы и телекомпания «360 Ангарск», виновник ДТП — постоянный клиент СТО — заехал в сервис для планового обслуживания. Внедорожник сначала остановился, а потом резко двинулся вперёд. На пути кроссовера оказался стол, за которым в этот момент сидел сотрудник сервиса. От удара мебель разнесло в щепки, а человека вдавило в стену. С многочисленными переломами, в шоковом состоянии автомеханика увезли в больницу. Сейчас на месте работают следователи, им предстоит выяснить все детали и обстоятельства происшествия.