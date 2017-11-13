Парень с ножевыми ранениями доставлен в реанимацию во Владивостоке
Молодой человек возвращался домой в ночное время и на него напали, ударив ножом.
Молодой человек возвращался домой в ночное время и на него напали, ударив ножом.
Владивосток, 13 ноября, PrimaMedia.
Молодого человека с ножевыми ранениями доставили в реанимационное отделение одной из больниц во Владивостоке. Как сообщает
На место происшествия прибыли скорая и полиция. Медики оказали помощь пострадавшему и доставили его в реанимационное отделение одной из больниц. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.