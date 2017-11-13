Парень с ножевыми ранениями доставлен в реанимацию во Владивостоке

Молодого человека с ножевыми ранениями доставили в реанимационное отделение одной из больниц во Владивостоке. Как сообщает instagram-аккаунт vl_crime, парень ночью возвращался из магазина домой в районе ул. Надибаидзе. Злоумышленник напал на потерпевшего и нанес ему ножевое ранение, передает ИА PrimaMedia.