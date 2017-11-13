В Краснодаре внедорожник устроил ДТП с двумя погибшими
В Краснодаре ночью 13 ноября произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека.
В Краснодаре ночью 13 ноября произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека.
По предварительным данным, водитель Land Rover ехал по улице Тургенева. На перекрестке он проехал на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2114, который ехал по Гагарина. После столкновения машины вылетели на тротуар и остановку.
27-летний водитель отечественной легковушки и его 20-летняя пассажирка погибли на месте.
27-летний водитель внедорожника бросил машину и скрылся с места ДТП, но спустя час сам вернулся, рассказал порталу Юга.ру руководитель
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.