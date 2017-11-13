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11:16 (мск), источник: Вести Иркутск

600 человек оказались в западне в Киренском районе — нет переправы через Киренгу

В Киренском районе около шестисот человек оказались в западне. Из-за того, что не замёрзла река Киренга.

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— Ну, увезите!

Это жители микрорайона Гарь и деревни Сидорово.

Немного больше повезло тем, у кого есть лодки — люди на свой страх и риск переправляются в райцентр водным путём. Эти кадры сняли местные жители и прислали на номер Вотсап «Вести-Иркутск», его вы, кстати, видите на экране. Как сообщают авторы видео, хлеб им завозят один раз в неделю, медпомощь недоступна, фельдшера в деревне нет.

Многие на время ледостава берут отпуск за свой счёт. Когда на реке намерзнет лёд, спасатели натянут специальный трос, чтобы во время переправы пешеходы могли за него держаться.

— Машина провалилась, с утреца пораньше. Людей-то нету? Выползли.

Эти кадры там же, в Киренском районе, очевидцы сняли 11 ноября. Водитель на «Ниве» попробовал форсировать Лену. ЧП случилось в три часа ночи, мужчина выехал на неокрепший лёд в микрорайоне Мельничном. Автомобиль провалился в 30 метрах от берега. 32-летнего шофёра спасло то, что глубина в месте провала не превышала полутора метров, он смог выбраться из салона сам.

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