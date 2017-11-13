600 человек оказались в западне в Киренском районе — нет переправы через Киренгу

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lG9GQJKBtdo?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ну, увезите!

Это жители микрорайона Гарь и деревни Сидорово.

Немного больше повезло тем, у кого есть лодки — люди на свой страх и риск переправляются в райцентр водным путём. Эти кадры сняли местные жители и прислали на номер Вотсап «Вести-Иркутск», его вы, кстати, видите на экране. Как сообщают авторы видео, хлеб им завозят один раз в неделю, медпомощь недоступна, фельдшера в деревне нет.

Многие на время ледостава берут отпуск за свой счёт. Когда на реке намерзнет лёд, спасатели натянут специальный трос, чтобы во время переправы пешеходы могли за него держаться.

— Машина провалилась, с утреца пораньше. Людей-то нету? Выползли.