Школьник украл из салона связи 8 телефонов в Иркутске

Инцидент случился накануне в 7 вечера. В торговый павильон в центре города вошёл подросток. По данным полиции, он разбил витрину и украл пять «Айфонов 5С» и ещё три китайских мобильных телефона. Убежать далеко с добычей не получилось. На центральном рынке его поймали инспекторы ППС. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.