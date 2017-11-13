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12:36 (мск), источник: Югополис

Кубанских браконьеров отправили на принудительные работы

На суде они утверждали, что просто гуляли в заповеднике, а винтовки нашли в лесу.

Мостовской районный суд вынес приговор в отношении двоих местных жителей — 55-летнего Сиражутдина Адуева и 47-летнего Олега Коваленко. Они признаны виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что в ночь с 22 на 23 мая 2016 года браконьеры, имея при себе две винтовки конструкции Мосина, одна из которых с оптическим прицелом, патроны к винтовкам, а также рюкзаки с соответствующим снаряжением, проникли на территорию Кавказского биосферного заповедника в районе кордона Черноречье и двигались по звериным тропам в поисках дичи до момента обнаружения и задержания государственными инспекторами заповедника в урочище Яртыгварта.

В судебном заседании подсудимые вину не признали. По их версии они гуляли на территории заповедника, любуясь красотами природы, а винтовки с патронами нашли случайно накануне в заброшенном доме и взяли с собой для защиты от диких животных. Но совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила суду прийти к выводу о виновности мужчин в совершении преступления.

Суд назначил виновным наказание в виде 10 месяцев принудительных работ каждому. Приговор вступил в законную силу, осужденным выдано предписание о прибытии к месту отбытия наказания в Тамбовскую область, сообщает «Югополису» пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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