Кубанских браконьеров отправили на принудительные работы
На суде они утверждали, что просто гуляли в заповеднике, а винтовки нашли в лесу.
На суде они утверждали, что просто гуляли в заповеднике, а винтовки нашли в лесу.
Мостовской районный суд вынес приговор в отношении двоих местных жителей — 55-летнего Сиражутдина Адуева и 47-летнего Олега Коваленко. Они признаны виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору.
В суде установлено, что в ночь с 22 на 23 мая 2016 года браконьеры, имея при себе две винтовки конструкции Мосина, одна из которых с оптическим прицелом, патроны к винтовкам, а также рюкзаки с соответствующим снаряжением, проникли на территорию Кавказского биосферного заповедника в районе кордона Черноречье и двигались по звериным тропам в поисках дичи до момента обнаружения и задержания государственными инспекторами заповедника в урочище Яртыгварта.
В судебном заседании подсудимые вину не признали. По их версии они гуляли на территории заповедника, любуясь красотами природы, а винтовки с патронами нашли случайно накануне в заброшенном доме и взяли с собой для защиты от диких животных. Но совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила суду прийти к выводу о виновности мужчин в совершении преступления.
Суд назначил виновным наказание в виде 10 месяцев принудительных работ каждому. Приговор вступил в законную силу, осужденным выдано предписание о прибытии к месту отбытия наказания в Тамбовскую область, сообщает «Югополису»