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10:56 (мск), источник: Клопс.ru

Водитель автомобиля, упавшего в реку под Калининградом, превысил скорость

Погибший водитель, чей автомобиль упал в реку в посёлке Медовое, превысил скорость. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в субботу, 11 ноября, в 23:25 на ул. Заречной. По предварительным данным, 25-летний водитель BMW выбрал небезопасный скоростной режим и съехал с моста в реку. Автомобиль перевернулся на крышу. Мужчина погиб.

Очевидцы утверждают, что он не справился с управлением и автомобиль слетел с моста, на котором нет никаких ограждений. Водитель пытался самостоятельно выбраться из автомобиля, также его пытались спасти свидетели произошедшего.

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