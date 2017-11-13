Водитель автомобиля, упавшего в реку под Калининградом, превысил скорость

ДТП случилось в субботу, 11 ноября, в 23:25 на ул. Заречной. По предварительным данным, 25-летний водитель BMW выбрал небезопасный скоростной режим и съехал с моста в реку. Автомобиль перевернулся на крышу. Мужчина погиб.

Очевидцы утверждают, что он не справился с управлением и автомобиль слетел с моста, на котором нет никаких ограждений. Водитель пытался самостоятельно выбраться из автомобиля, также его пытались спасти свидетели произошедшего.