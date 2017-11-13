Семье из Нижнего Новгорода выплатят компенсацию за гибель сына в ДТП

Родители погибшего в ДТП жителя Нижнего Новгорода сумели добиться компенсации морального вреда. Подробности сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Авария с участием двух автомобилей произошла в октябре 2015 года. Оба водителя, в том числе — сын истцов — погибли. Виновным признан другой водитель, управлявший автомобилем «Газель», собственником которого являлась автотранспортная компания.

В июне 2017 года суд Ленинского района отклонил исковые требования семьи о взыскании компенсации морального вреда с автотранспортной компании (предприятие было признано ненадлежащим ответчиком), указав, что ответственность должен нести водитель данной компании. Якобы водитель самовольно управлял автомобилем в выходной день, во внерабочее время.

«Из исследованных в ходе судебного заседания материалов следует, что директором вышеуказанной компании заявление о неправомерном завладении автомобилем работником было подано в органы полиции лишь спустя 5 дней после произошедшего ДТП. При этом вопрос о неправомерном нахождении автомобиля на стоянке в городе по месту жительства работника в нерабочие дни работодателем никогда не ставился», — рассказали в прокуратуре.

Таким образом, причинение вреда произошло в результате неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, которое передано работнику.