Предположительно из-за поджога горело картофелехранилище на площади 300 кв.м. в Нижегородской области
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в с. Шерстино Арзамасского района поступило в ведомство в 06:20 12 ноября.
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Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в с. Шерстино Арзамасского района поступило в ведомство в 06:20 12 ноября.
Согласно информации, происходило горение картофелехранилища, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.
В результате пожара сгорела кровля картофелехранилища на площади 300 кв.м. Предположительная версия возгорания — поджог.
Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в производственном кооперативе в Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в подсобном помещении на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Петряксинский» в с. Петряксы Пильнинского района поступило в ведомство в 02:52 6 ноября.