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12:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Предположительно из-за поджога горело картофелехранилище на площади 300 кв.м. в Нижегородской области

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в с. Шерстино Арзамасского района поступило в ведомство в 06:20 12 ноября.

Согласно информации, происходило горение картофелехранилища, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

В результате пожара сгорела кровля картофелехранилища на площади 300 кв.м. Предположительная версия возгорания — поджог.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в производственном кооперативе в Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в подсобном помещении на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Петряксинский» в с. Петряксы Пильнинского района поступило в ведомство в 02:52 6 ноября.

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