В «Роснефти» отказались взять повестку в суд для Сечина, заявила судья

Источник: РИА "Новости"

«Судебные приставы принесли повестку по адресу работы (Сечина), но там отказались ее взять», — сказала судья.

Судья пояснила, что повестка также отправлялась письмом и факсом; помимо этого, защита Улюкаева направила Сечину повестку самостоятельно. Все они до адресата не дошли, констатировала судья.

Предполагалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин выступит на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля обвинения. Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.