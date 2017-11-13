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10:58 (мск), источник: РИА Новости

В «Роснефти» отказались взять повестку в суд для Сечина, заявила судья

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В «Роснефти» отказались принять у приставов повестку о вызове Игоря Сечина в суд на заседание по делу Алексея Улюкаева, заявила судья в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Судебные приставы принесли повестку по адресу работы (Сечина), но там отказались ее взять», — сказала судья.

Судья пояснила, что повестка также отправлялась письмом и факсом; помимо этого, защита Улюкаева направила Сечину повестку самостоятельно. Все они до адресата не дошли, констатировала судья.

Предполагалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин выступит на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля обвинения. Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Главу «Роснефти» Игоря Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева
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9 ноября© Ньюстюб
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