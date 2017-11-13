В «Роснефти» отказались взять повестку в суд для Сечина, заявила судья
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В «Роснефти» отказались принять у приставов повестку о вызове Игоря Сечина в суд на заседание по делу Алексея Улюкаева, заявила судья в понедельник.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В «Роснефти» отказались принять у приставов повестку о вызове Игоря Сечина в суд на заседание по делу Алексея Улюкаева, заявила судья в понедельник.
«Судебные приставы принесли повестку по адресу работы (Сечина), но там отказались ее взять», — сказала судья.
Предполагалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин выступит на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля обвинения. Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал
По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.
Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.