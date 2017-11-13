«Я испугалась»: виновницей ДТП на бульваре Ботанический оказалась молодая автоледи

Полицейские нашли водителя, который сбил девочку-подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла вечером 11 ноября на бульваре Ботанический, 19/1 на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль ударил 13-летнюю девочку с такой силой, что она отлетела на несколько метров. Сейчас она находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает. Свидетели происшествия рассказали, что ДТП устроил белый ВАЗ-2104, у которого не работал задний стоп-сигнал.

Полицейские проверили все светлые ВАЗы в Октябрьском районе и нашли машину, у которой были характерные повреждения. Виновником происшествия оказалась 30-летняя женщина. Свой побег с места аварии она объяснила испугом.

«Я испугалась, сама была в шоковом состоянии. Я думала, если что-то случилось с пешеходом, за мной в тот же день и приедут. Я ждала», — рассказала водитель.

В пресс-службе отметили, что женщина за этот год два раза привлекалась к административной ответственности, причем один раз ее штрафовали за несоблюдение водителем своих обязанностей при ДТП. Стаж вождения у автоледи 6 лет, в аварию она попала, управляя чужим автомобилем.