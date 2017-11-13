«Я испугалась»: виновницей ДТП на бульваре Ботанический оказалась молодая автоледи
Стаж вождения у автоледи 6 лет, в аварию она попала, управляя чужим автомобилем.
Стаж вождения у автоледи 6 лет, в аварию она попала, управляя чужим автомобилем.
Полицейские нашли водителя, который сбил
Авария произошла вечером 11 ноября на бульваре Ботанический, 19/1 на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль ударил 13-летнюю девочку с такой силой, что она отлетела на несколько метров. Сейчас она находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает. Свидетели происшествия рассказали, что ДТП устроил белый ВАЗ-2104, у которого не работал задний
Полицейские проверили все светлые ВАЗы в Октябрьском районе и нашли машину, у которой были характерные повреждения. Виновником происшествия оказалась 30-летняя женщина. Свой побег с места аварии она объяснила испугом.
«Я испугалась, сама была в шоковом состоянии. Я думала, если
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По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, за оставление места ДТП автомобилистке грозит лишение права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.