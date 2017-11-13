Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Киев обвинили в невыполнении Минских соглашений
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие парня
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Теракт в Нью-Йорке
11:05 (мск), источник: Newslab.ru

«Я испугалась»: виновницей ДТП на бульваре Ботанический оказалась молодая автоледи

Стаж вождения у автоледи 6 лет, в аварию она попала, управляя чужим автомобилем.

Полицейские нашли водителя, который сбил девочку-подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла вечером 11 ноября на бульваре Ботанический, 19/1 на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль ударил 13-летнюю девочку с такой силой, что она отлетела на несколько метров. Сейчас она находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает. Свидетели происшествия рассказали, что ДТП устроил белый ВАЗ-2104, у которого не работал задний стоп-сигнал.

Полицейские проверили все светлые ВАЗы в Октябрьском районе и нашли машину, у которой были характерные повреждения. Виновником происшествия оказалась 30-летняя женщина. Свой побег с места аварии она объяснила испугом.

«Я испугалась, сама была в шоковом состоянии. Я думала, если что-то случилось с пешеходом, за мной в тот же день и приедут. Я ждала», — рассказала водитель.

В пресс-службе отметили, что женщина за этот год два раза привлекалась к административной ответственности, причем один раз ее штрафовали за несоблюдение водителем своих обязанностей при ДТП. Стаж вождения у автоледи 6 лет, в аварию она попала, управляя чужим автомобилем.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, за оставление места ДТП автомобилистке грозит лишение права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Девочку на переходе в Октябрьском районе сбила молодая автоледи
Красноярцев предупреждают о вспышке внебольничной пневмонии
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Судья: В «Роснефти» отказались взять повестку для Сечина
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь