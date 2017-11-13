Екатеринбургские школьники, которые пострадали в ДТП в Ярославской области, приехали домой

Их состояние нормальное. На вокзале их встретили представители МЧС и департамента образования. Ожидается, что в понедельник дети пойдут в школу, — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Ярославской области, в минувшие выходные шесть пострадавших выписали из ЦРБ Ростова Великого. По последний данным, в больнице города остается еще трое пострадавших, а в областной детской больнице № 3 Ярославля — семь детей.

«Главное управление МЧС России по Ярославской области по-прежнему держит ситуацию на контроле. Психологи ярославского МЧС дежурят и готовы оказать необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 8 ноября в Ростовском районе региона вблизи села Деболовское в ДТП попал экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга: дети ехали на экскурсию в Ярославль. Автобус, который принадлежал туристическому туристическому агентству «Яроблтур», столкнулся с грузовым автомобилем. На момент аварии в автобусе находились 45 человек, 38 из которых — дети в возрасте от 14 до 16 лет. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.