Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие парня
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Теракт в Нью-Йорке
11:34 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургские школьники, которые пострадали в ДТП в Ярославской области, приехали домой

В Екатеринбург вернулись школьники, которые пострадали в страшном ДТП в Ярославской области. Дети и сопровождающие приехали 10 ноября ночью. «Из Ярославской области в Екатеринбург в сопровождении взрослых вернулся 21 ребенок.

Их состояние нормальное. На вокзале их встретили представители МЧС и департамента образования. Ожидается, что в понедельник дети пойдут в школу, — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Ярославской области, в минувшие выходные шесть пострадавших выписали из ЦРБ Ростова Великого. По последний данным, в больнице города остается еще трое пострадавших, а в областной детской больнице № 3 Ярославля — семь детей.

«Главное управление МЧС России по Ярославской области по-прежнему держит ситуацию на контроле. Психологи ярославского МЧС дежурят и готовы оказать необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 8 ноября в Ростовском районе региона вблизи села Деболовское в ДТП попал экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга: дети ехали на экскурсию в Ярославль. Автобус, который принадлежал туристическому туристическому агентству «Яроблтур», столкнулся с грузовым автомобилем. На момент аварии в автобусе находились 45 человек, 38 из которых — дети в возрасте от 14 до 16 лет. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За ходом расследования следит глава СКР Александр Бастрыкин.

Водителя грузовика заключили под стражу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Обвиняемому во взрыве жилого дома в Ижевске это "приказали голоса"
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Судья: В «Роснефти» отказались взять повестку для Сечина
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь