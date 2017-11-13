Дмитрий Дымбрылов пытается обжаловать приговор по делу МФЦ

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в краевом суде, жалоба поступила 10 ноября. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Напомним, 11 октября Ленинский районный суд признал Дмитрия Дымбрылова виновным в хищении средств в особо крупном размере. Его приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее обвиняемый раскаялся в своих действиях и бесхарактерности.