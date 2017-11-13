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11:41 (мск), источник: Югополис

Группа мошенников лишила кубанцев 139 миллионов рублей

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении хищения чужого имущества.

Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Они обвиняются в совершении 22 преступлений.

По версии следствия, обвиняемые в возрасте от 30 до 45 лет, в период со второй половины 2010 до середины 2014 года, располагая возможностью через неустановленных лиц изготавливать поддельные паспорта, вклеивали свои фотографии и представлялись их реальными владельцами, желающими продать объекты недвижимости. Кроме того, путем предоставления подложных документов они вводили в заблуждение представителей банков о своей платежеспособности, месте работы и возможности погашения кредита, который после получения распределяли между собой.

Объектами преступного посягательства стали 3 квартиры в Краснодаре, 9 земельных участков в Анапе, Геленджике и Краснодаре, автомобиль Toyota Camry. Общий ущерб от действий обвиняемых составил порядка 139 млн рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось СКР по Краснодарскому краю.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено в Ленинский районный суд Краснодара. Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщает «Югополису» пресс-служба краевой прокуратруры.

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