Группа мошенников лишила кубанцев 139 миллионов рублей

По версии следствия, обвиняемые в возрасте от 30 до 45 лет, в период со второй половины 2010 до середины 2014 года, располагая возможностью через неустановленных лиц изготавливать поддельные паспорта, вклеивали свои фотографии и представлялись их реальными владельцами, желающими продать объекты недвижимости. Кроме того, путем предоставления подложных документов они вводили в заблуждение представителей банков о своей платежеспособности, месте работы и возможности погашения кредита, который после получения распределяли между собой.