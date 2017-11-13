В Калининграде поймали мошенника с фальшивыми старинными монетами
В Калининграде поймали мошенника, предлагавшего купить у него поддельные старинные монеты. Подробности рассказали в
В Калининграде поймали мошенника, предлагавшего купить у него поддельные старинные монеты. Подробности рассказали в
Злоумышленник обращался к гражданам с просьбой найти в интернете цену старинных монет, которые он якобы откопал во дворе у умершей бабушки.
В интернете стоимость одной монеты начинается от 90 тысяч рублей. Своим собеседникам щедрый мужчина предлагал монеты всего за 500 рублей за штуку! При этом он был крайне настойчив, торопил и просил снять деньги с карты, чтобы выкупить у него «сокровище».
«Сотрудников МАУ Центр “Райдер плюс” насторожило такое предложение, и они обратились в полицию. Спустя час совместными усилиями преступник был найден и задержан», — рассказали в мэрии.