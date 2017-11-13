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11:35 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде поймали мошенника с фальшивыми старинными монетами

В Калининграде поймали мошенника, предлагавшего купить у него поддельные старинные монеты. Подробности рассказали в пресс-службе городской администрации.

Злоумышленник обращался к гражданам с просьбой найти в интернете цену старинных монет, которые он якобы откопал во дворе у умершей бабушки.

В интернете стоимость одной монеты начинается от 90 тысяч рублей. Своим собеседникам щедрый мужчина предлагал монеты всего за 500 рублей за штуку! При этом он был крайне настойчив, торопил и просил снять деньги с карты, чтобы выкупить у него «сокровище».

«Сотрудников МАУ Центр “Райдер плюс” насторожило такое предложение, и они обратились в полицию. Спустя час совместными усилиями преступник был найден и задержан», — рассказали в мэрии.

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