В Калининграде поймали мошенника с фальшивыми старинными монетами

Злоумышленник обращался к гражданам с просьбой найти в интернете цену старинных монет, которые он якобы откопал во дворе у умершей бабушки.

В интернете стоимость одной монеты начинается от 90 тысяч рублей. Своим собеседникам щедрый мужчина предлагал монеты всего за 500 рублей за штуку! При этом он был крайне настойчив, торопил и просил снять деньги с карты, чтобы выкупить у него «сокровище».