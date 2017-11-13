В Челябинске изъято около 40 кг синтетического наркотика
Задержаны семь подозреваемых. Все они заключены под стражу.
Задержаны семь подозреваемых. Все они заключены под стражу.
В Челябинске в одном из складских помещений изъято почти 40 килограммов синтетического наркотического средства, что составляет около 200 тыс. разовых доз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным МВД, задержан мужчина 1990 года рождения.
«Он является “хранителем склада” наркотических средств
В рамках комплекса мероприятий в указанных городах задержаны семь подозреваемых в сбыте наркотических средств. Все они заключены под стражу.
«В настоящее время продолжаются
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.