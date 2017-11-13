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11:44 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске изъято около 40 кг синтетического наркотика

Задержаны семь подозреваемых. Все они заключены под стражу.

В Челябинске в одном из складских помещений изъято почти 40 килограммов синтетического наркотического средства, что составляет около 200 тыс. разовых доз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным МВД, задержан мужчина 1990 года рождения.

«Он является “хранителем склада” наркотических средств интернет-магазина. Посредством мессенджера задержанный вел переписку с распространителями “синтетики”, организовал тайники в Челябинске и Копейске, о которых затем сообщал “продавцам”. Финансовые расчеты участники группы производили с помощью криптовалют, после конвертации денежные средства переводились на дебетовую карту», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

В рамках комплекса мероприятий в указанных городах задержаны семь подозреваемых в сбыте наркотических средств. Все они заключены под стражу.

«В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление остальных участников группы», — отмечается в сообщении.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.

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 В Челябинске изъято около 40 кг синтетического наркотика
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