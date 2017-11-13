В Ростовской области подтвердили данные об участии судьи в ДТП в Азове

В соцсетях ранее появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии начал показывать удостоверение судьи Азовского суда, а затем отвёрткой открутил номера на своем автомобиле и заменил их другими. По информации из социальных сетей, водитель BMW был пьян. По данным некоторых местных СМИ, участником аварии стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту Азовского городского суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.

«Административный материал (в отношении Гудкина — ред.) находится в настоящее время на рассмотрении в УГИБДД Азовского района», — пояснил собеседник агентства.

Подробности произошедшего в суде сообщать не стали, добавив только, что Гудкин с 30 октября по 30 ноября находится в отпуске.

В региональном управлении ГИБДД не стали раскрывать информацию об участниках ДТП, сообщив, что проводят проверку по факту аварии. О пострадавших не сообщается.