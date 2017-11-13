Смертельное ДТП в Крыму: на керченской трассе столкнулись три авто

Авария произошла накануне днем на трассе Симферополь-Феодосия. 30-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Феодосии, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в обгоняемый им автомобиль Chevrolet Niva. После этого Peugeot столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, который двигался навстречу, и опрокинулся в кювет.