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11:43 (мск), источник: РИА Крым

Смертельное ДТП в Крыму: на керченской трассе столкнулись три авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. При столкновении трех автомобилей в Крыму два человека погибли и трое получили тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Авария произошла накануне днем на трассе Симферополь-Феодосия. 30-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Феодосии, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в обгоняемый им автомобиль Chevrolet Niva. После этого Peugeot столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, который двигался навстречу, и опрокинулся в кювет.

В аварии 29-летний и 32-летний пассажиры Peugeot получили смертельные травмы. Водитель микроавтобуса получил травму головы, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, у него диагностированы шок 1-й степени, кома. У 20-летнего пассажира этого же авто травма головы, грудной клетки, перелом позвоночника.

В аварии также пострадал 51-летний пассажир Volkswagen. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, тупая травма живота, перелом 10−12 ребер справа, внутреннее кровоизлияние.

Причины ДТП устанавливают эксперты.

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