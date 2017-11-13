Смертельное ДТП в Крыму: на керченской трассе столкнулись три авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. При столкновении трех автомобилей в Крыму два человека погибли и трое получили тяжелые травмы, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. При столкновении трех автомобилей в Крыму два человека погибли и трое получили тяжелые травмы, сообщили в
Авария произошла накануне днем на трассе
В аварии 29-летний и 32-летний пассажиры Peugeot получили смертельные травмы. Водитель микроавтобуса получил травму головы, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, у него диагностированы шок 1-й степени, кома. У 20-летнего пассажира этого же авто травма головы, грудной клетки, перелом позвоночника.
В аварии также пострадал 51-летний пассажир Volkswagen. У него закрытая
Причины ДТП устанавливают эксперты.