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11:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение на метромосту в Нижнем Новгороде было перекрыто вечером 12 ноября из-за подозрительного предмета

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, около 22:00 поступило сообщение о бесхозном предмете на метромосту.

Источник: РИА "Новости"

Выехавшие на место специалисты перекрыли участок, обследовали предмет и выяснили, что опасности он не представляет.

После завершения работ движение по переправе было возобновлено в рабочем режиме.

Ранее сообщалось, что студентов филиала РГУП в Нижнем Новгороде эвакуировали 7 ноября.

Напомним, 2 октября массовые эвакуации из-за сообщений о заложенных бомбах прошли в 194 объектах города: торговые центры, гостиницы, административные здания, аэропорт, вокзалы, кремль. Ни в одном из случаев информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

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