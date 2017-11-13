Движение на метромосту в Нижнем Новгороде было перекрыто вечером 12 ноября из-за подозрительного предмета

Источник: РИА "Новости"

Выехавшие на место специалисты перекрыли участок, обследовали предмет и выяснили, что опасности он не представляет.

После завершения работ движение по переправе было возобновлено в рабочем режиме.

Ранее сообщалось, что студентов филиала РГУП в Нижнем Новгороде эвакуировали 7 ноября.