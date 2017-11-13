Движение на метромосту в Нижнем Новгороде было перекрыто вечером 12 ноября из-за подозрительного предмета
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Выехавшие на место специалисты перекрыли участок, обследовали предмет и выяснили, что опасности он не представляет.
После завершения работ движение по переправе было возобновлено в рабочем режиме.
Ранее сообщалось, что студентов филиала РГУП в Нижнем Новгороде эвакуировали 7 ноября.
Напомним, 2 октября массовые эвакуации