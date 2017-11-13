В Екатеринбурге осудили участников ОПГ, нападавших на девушек
В Екатеринбурге вынесли приговор трем участникам преступной группы, нападавших на девушек.
В Екатеринбурге вынесли приговор трем участникам преступной группы, нападавших на девушек.
С представительницами прекрасного пола знакомились в соцсетях, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Угрожая насилием, мужчины отбирали у девушек ценные вещи. Известно об 11 пострадавших в возрасте от 16 до 21 лет. Преступления совершались зимой 2015−2016 гг.
Например, 26 января прошлого года участники ОПГ через соцсеть познакомились с несовершеннолетней и договорились о встрече с ней и с ее сестрой. Мужчины забрали девушек от их дома на машине, а потом повезли в безлюдное место. Они остановились на обочине под предлогом ремонта автомобиля и напали на пассажирок. Угрожая кинжалом, они потребовали ценное имущество. Девушки отдали мобильные телефоны, золото и шубу. После этого преступники уехали, оставив ограбленных жертв на обочине. За свои действия мужчины получили от 9,5 до 12 лет колонии строгого режима.