В Екатеринбурге осудили участников ОПГ, нападавших на девушек

Например, 26 января прошлого года участники ОПГ через соцсеть познакомились с несовершеннолетней и договорились о встрече с ней и с ее сестрой. Мужчины забрали девушек от их дома на машине, а потом повезли в безлюдное место. Они остановились на обочине под предлогом ремонта автомобиля и напали на пассажирок. Угрожая кинжалом, они потребовали ценное имущество. Девушки отдали мобильные телефоны, золото и шубу. После этого преступники уехали, оставив ограбленных жертв на обочине. За свои действия мужчины получили от 9,5 до 12 лет колонии строгого режима.